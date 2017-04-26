В Китае намерены возвести новую «Великую стену». Ее построят вокруг автономного района Синьцзян.

Потребность в оборонительной стене возникла в результате борьбы с терроризмом. Губернатор провинции официально заявил о том, что автономия будет изолирована от Китая «Великой стеной».

По задумкам стена будет оснащена новейшими технологиями. Также губернатор пообещал, что будут минимизированы так называемые «слепые пятна» в области социального обеспечения региона.

Несмотря на то, что 2017 год отмечен как стабильный области безопасности населения, за последние годы в автономии погибли сотни человек. Поэтому власти китайской провинции надеются решить проблему возведением новой «Великой стены».