Часть Вооруженных сил Южной Осетии войдет в состав Вооруженных сил РФ. Госдума должна одобрить международное соглашение 24 января.

Документ о предстоящем сотрудничестве был подписан 31 марта. Сергей Шойгу тогда прокомментировал данный шаг с положительной стороны. По его мнению, это укрепит положение Южной Осетии, а также предотвратит повторение развития событий 2008 года.

В Южной Осетии тоже благосклонно рассматривают данный союз. Министр обороны, утверждает, что договор между странами усилит оборонную мощь страны и обезопасит Осетию.

После ратификации соглашения граждане республики смогут иметь право пойти на службу в российскую 4-ю гвардейскую военную базу (расположена на территории Южной Осетии).

Военные поступившие на службу на российскую базу будут иметь все права наравне с российскими военнослужащими. Для того, чтобы попасть в Вооруженные силы РФ, необходимо будет уволиться из Вооруженных сил своей страны.

Окончательный переход на новую межгосударственную систему сотрудничества должен пройти в течение шести месяцев, после согласования всех юридических деталей.