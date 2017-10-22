Ксения Собчак собирается позавтракать с Трампом. Вероятная встреча может пройти во время традиционного национального молитвенного завтрака.

В рамках своей предвыборной кампании Собчак посетит Соединенные Штаты. Там у нее запланирована встреча с российскими подданными. На 6 февраля назначено лекционное выступление в Центре стратегических и международных исследований. Мероприятие пройдет в Вашингтоне.

Кроме того, сообщается, что Собчак планирует встретиться с Трампом. Знакомство с американским президентом может состояться 8 февраля. Именно в этот день проводится молитвенный завтрак во главе с Трампом. На нем обычно присутствуют делегаты со всего мира.

Так, Собчак намерена продемонстрировать свою значимость в международных политических кругах. Однако между ее выступление и национальным завтраком интервал в два дня, а в ходе важнейшего этапа предвыборной гонки это существенный срок отсутствия в стране, который может сказаться на дальнейших результатах.