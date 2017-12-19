Квартиры умерших детдомовцев будут переходить их родственникам. Законопроект по данному вопросу будет внесен до конца февраля в Госдуму.

На сегодняшний день с квартирой, которую получает сирота, в течение пяти лет невозможно ничего сделать. Это условие закреплено на законодательном уровне.

Если до истечения пятилетнего срока сирота умирает, то квартира снова возвращается в собственность государства.

Сенатор Ирина Гехт выступила с инициативным предложением. Она предлагает в случае внезапной смерти сироты от несчастного случая или же по причине болезни передавать жилье умершего супругу или детям. Новый законопроект о собственности умерших детдомовцев будет рассмотрен в течение месяца.

Сейчас все дети, оказавшиеся сиротами, обеспечиваются государством собственным жильем. Получить его они могут только по достижению возраста совершеннолетия. Или же в том случае, когда станут полностью дееспособными.

Еще около 158 тысяч сирот, которым уже исполнилось 18 лет, стоят в очереди на получение собственного жилья. Для того, чтобы полностью ликвидировать сложившуюся проблемную ситуацию, необходимо затратить более 150 млд. рублей.