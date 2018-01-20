В Калининграде действует эффективная схема обогащения при помощи банкротства

В Калининградской области вовсю полыхает крупнейший коррупционный скандал федерального масштаба. Его возникновение было продиктовано публикацией итогов журналистского расследования в исполнении газеты «Совершенно секретно». Оказывается, в регионе успешно функционирует схема фиктивных банкротств, изобретателями которой выступают не последние в области лица: К.Суслов (бывший вице-премьер регионального правительства), В.Калиниченко (экс-директор Калининградского морского порта) и О.Урбанюк (действующий депутат регионального парламента). Об этом пишет портал «Государственные Вести».

Издание «Совершенно секретно» занялось расследованием после изучения обстоятельств банкротства ООО «КРК» (оно задолжало кредиторам более 560 млн. рублей). Журналисты газеты благодаря этому вышли на четкую цепочку фиктивных банкротств, нацеленных, по их мнению, на то, чтобы не уплачивать налоги, не возвращать заемные средства в бюджетные фонды, а также способствовать разорению предприятий. Калининградский рыбоконсервный комбинат пострадал именно в результате применения этой схемы.

Стоит добавить, что в настоящее время связанные со статусными предпринимателями компании обязаны исполнить налоговые обязательства на 94 млн. рублей. Им также следует вернуть в областные бюджетные фонды более 270 млн. рублей.