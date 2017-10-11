На президентских дебатах в Чехии обсудили статус Крыма. Спор о статусе полуострова транслировался на республиканском телевидении.

На дебатах действующий глава государства Милош Земан и кандидат в президенты Йирж Драгош затронули вопрос о статусе Крыма.

Земан считает, что полуостров однозначно присоединен к РФ незаконно. Однако Крым, по его мнению, все-таки российский, так как находится под юрисдикцией России.

Оппонент Земана по второму туру выборов главы государства не согласился с таким мнением. Драгош заявил, что Крым бесспорно украинский. Также чешский политик уверен, что и дальше необходимо воздействовать на российскую сторону. Он уверен, что в решении вопроса поможет ужесточение санкций, а также конструктивные переговоры. Драгош объяснил, что никаких объективных доводов на признание аннексии нет.

Между тем, в самой Украине считают, что Крым временно оккупирован и не признают его российским.

Путин недавно объявил, что крымский вопрос закрыт окончательно и бесповоротно, а социальная и экономическая жизнь региона стабилизируется.