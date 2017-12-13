В России планируют перенять скандинавский опыт решения мусорной проблемы. Вопрос об утилизации твердых отходов остро стоит во многих странах мира.

В государствах Западной Европы принято практиковать захоронение ТКО (твердые коммунальные отходы) на заграничных территориях. В основном это делалось в Китае.

Однако с недавних пор КНР поставила од запрет данную процедуру. Для многих западноевропейских стран это стало серьезной проблемой, в особенности для Британии. Там в срочном порядке договорились о захоронении ТКО на территориях Турции, Вьетнама и некоторых других стран. Но и это не решит сложившуюся проблемную ситуацию. Однако в скандинавских странах и государствах Центральной Европы уже давно решили проблему. Здесь нет мусорных полигонов. Все отходы перерабатываются в энергию.

Такой метод утилизации планируют перенять и в России. На данный момент сообщается о намерении возвести четыре завода по преобразованию мусора в энергию в Подмосковье, а также один в Татарстане. Территории размещения выбраны не случайно. Это самые проблемные районы в России по накапливанию ТКО.