Украина намерена выиграть суд по долгу перед РФ. Сумма задолженности составляет три миллиарда долларов.

Спор начался из-за приобретенных в 2013 году еврооблигаций у украинской стороны. Долговые обязательства должны были быть погашены в 2015 году. Однако новое правительство Украины приостановило выплаты. На сегодняшний день, кроме основного долга, к общей сумме прибавились проценты и неустойки. Мирным путем решить конфликтную ситуацию не удалось. Поэтому РФ обратилась с исковым заявлением в Высокий суд Лондона.

В Англии приняли сторону России и в марте 2017 года постановили удовлетворить требование РФ. Но выполнение решения суда временно приостановлено в связи с тем, что Украина подала апелляцию. А Минфин официально выразил надежду на справедливое судопроизводство.

В России также надеются, что суд Англии примет верное решение. После чего Украина все-таки вернет долг в 3 млр. долларов. Ведь никаких весомых аргументом в свое оправдание украинская сторона не предоставила.