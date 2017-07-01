Финляндия добивается от ЕС отмены перехода на летнее время. В северной стране не хватает солнца зимой, поэтому текущее положение дел не удовлетворяет финнов.

В парламенте Финляндии в ноябре прошлого года рассмотрели гражданскую инициативу о необходимости отмены летнего времени. Она собрала свыше 70 000 подписей. Однако инициативное предложение пришлось отклонить.

Такое решение было связано с тем, что государство подчиняется директиве ЕС, согласно которой Финляндия, как и другие государства, не имеет права самостоятельно принимать решение по данному вопросу. Хотя политики страны твердо уверены, что отказ от ежегодного перевода стрелок в марте повлияет только положительным образом, законодательно утвердить этот вопрос пока не представляется возможным.

Ответственность за продвижение вопроса на уровне ЕС была возложена на министра транспорта и связи Анне Бернер.

В Еврокомиссии пока не могут дать точного ответа на запрос Финляндии. Сообщается, что это серьезный вопрос, который требует детального рассмотрения и анализа.