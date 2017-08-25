Власти Германии разрешили сирийцу привести в страну вторую жену. Пресс-секретарь администрации района Пиннеберг Оливера Карстенса назвал случай исключительной мерой.

Беженец из Сирии добился права на официальном уровне привезти в Германию свою вторую жену. Причиной для такого шага послужило благополучие общих детей.

Сириец находится на территории страны со своей первой женой, а также восемью детьми. Вторая жена является матерью четырех из них.

Представитель местной администрации района объясняет, что вопрос рассматривался в особом порядке. Массово разрешать беженцам перевозить всех своих жен в Германию не планируется разрешать. Данная конкретная ситуация стала крайней мерой, как сообщают власти Германии.