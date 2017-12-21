США обвинили Иран в дестабилизации политического процесса в Йемене. Официальный комментарий о ситуации дала Сара Сандерс (пресс-секретарь Белого дома).

Обвинения США прозвучали после ракетного обстрела Эр-Рияда, который был инициирован йеменскими хуситами. По мнению Белого дома, такие атаки являются безрассудными и дестабилизируют политическую ситуацию.

Сандерс объяснила, что подобные действия хуситов заставляют усомниться в том, что они заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

Также в США уверены, что нападения свидетельствуют о том, что Иран намеренно подрывает политический процесс, так как продолжает регулярно поставлять оружие и боеприпасы йеменским хуситам.

Военная коалиция Эр-Рияда сообщила, что в понедельник было перехвачено 7 ракет, которые были выпущены с территории Йемена по Саудовской Аравии.

Гражданский вооруженный конфликт начался в Йемене еще в 2014 году. Повстанцы-хуситы, которые получают иранскую поддержку, выступают против официальных правительственных сил.