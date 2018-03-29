Австрия поможет России образумить Лондон

Австрия решилась поддержать Россию. Она поможет образумить Лондон. Официальное заявление на этот счет сделала глава австрийского МИД.

На днях Австрия заявила о своем нейтралитете в набирающем свою мощь противостоянии между Россией и Великобританией. Многие государства решили проявить свою солидарность с Лондоном. Для этого они выслали российских дипломатов из своих стран. Однако на поводу «антироссийской истерии» не пошли австрийцы, которые решили не принимать поспешных решений.

Кроме того, что в Австрии решили придерживаться нейтралитета, глава МИД заявила, что государство готово выступить посредником в урегулировании конфликта, который связан с отравление экс-полковника ГРУ.

Известно, что в России готовы принять такую помощь, так как свою вину Москва не признает. Поэтому голос Вены может помочь образумить Лондон.

Россияне считают, что в независимости от исхода ситуации, выбранная политическая стратегия Австрии заслуживает уважения.

Между тем, Великобритания продолжает открыто обвинять РФ в отравлении Скрипаля, ссылаясь на неопровержимые доказательства, которые до сих ор предоставлены не были.