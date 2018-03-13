«Молодежь за Слуцкого» — акции в поддержку депутата пройдут в Москве и Санкт-Петербурге

Организаторы акции в поддержку Леонида Слуцкого заявляют о готовности провести серию пикетов во всех крупных городах России.

– Нападки либеральных СМИ на председателя комитета по международным делам Леонида Эдуардовича Слуцкого мы считаем откровенной травлей, которая развёрнута с единственной целью – дискредитировать одну из ключевых фигур российской внешней политики, – говорит Владимир Тюрин, представитель общественного фонда развития государственной политики. – Наш фонд выступил организатором массовых пикетов в его поддержку.

Одиночные пикеты в поддержку Слуцкого в Москве собрали около сотни представителей молодежных организаций.

– Мы хотим, чтобы либеральная публика увидела, что адекватная молодежь не верит провокационным заявлениям о выдуманных сексуальных домогательствах и готова выступить в защиту Слуцкого. Уверен, к нам присоединятся сотни людей, – отмечает Владимир Тюрин.

Напомним, что три журналистки либерально настроенных изданий обвинили председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Обвинения появились накануне выборов Президента, в ходе проведения которых Слуцкий отвечал за взаимодействие с международными наблюдателями. В ходе рассмотрения обвинений комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении депутата.

Политолог Алексей Мартынов считает, что с помощью подобных историй ряд западных и аффилированных изданий типа BBC пытаются найти пути внеправового воздействия на российскую власть: «Этот т.н. «харассмент» - это новая и более глубокая технология ментального разрушения общественных устоев. Гораздо опаснее технологий разрушения государств типа «цветных революций», так как глубже и при должном подходе гораздо мощнее по разрушительной силе».

Акции в поддержку депутата продолжатся в Санкт-Петербурге, поскольку там ряд представителей либерального сообщества пытались провести свои пикеты на Невском проспекте. Активисты молодежных организаций Санкт-Петербурга готовы им ответить, заявив о поддержке Леонида Слуцкого.