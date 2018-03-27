Столица готова выбрать кандидата от зеленых в преддверие выборов Мэра Москвы

Лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин рассказал корреспонденту «Интерфакс» о том, что столица готовится избрать единого зеленого кандидата перед предстоящими выборами Мэра Москвы. Итоги праймериз прозвучат в конце мая на Московском экологическом форуме.

Предвыборные программы зеленых кандидатов представят жителям столицы положения по улучшению экологического состояния региона. Положения осветят проблемы озеленения городской среды, стратегию ресурсосбережения и грамотного обращения с отходами, план по сохранению биологического разнообразия Москвы.

Процедура открытых, прозрачных выборов предлагает отдать голос на участке или воспользоваться услугами специально разработанного сайта. Интернет-площадка предоставит возможность зеленым кандидатам подробнее представить свою программу и донести всю необходимую информацию до потенциальных избирателей.

В своем интервью господин Закондырин поделился уверенностью, что обсуждение экологических вопросов и «взаимодействие с муниципальными депутатами помогут добиться решения накопившихся вопросов и привлекут дополнительное внимание к теме сохранения московской природы».