В Черногории началась президентская гонка

В Черногории стартовали президентские выборы. Фаворитом гонки является бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович.

В Черногории стартовали президентские выборы. Сегодня ровно в 07.00 были открыты избирательные участки. Это третье по счету голосование для независимой Черногории. Главой Черногории желают стать семь кандидатов: Василие Миличкович, Добрило Дедеич, Марко Милачич, Младен Боянич, Черногории Мило Джуканович.

Было открыто 1,2 тыс. избирательных участков. Согласно данным избирательной комиссии, проголосовать смогут более 532 тыс. человека. Стоит заметить, что явным лидером гонки и кандидатом на пост главы страны является Мило Джуканович, он заявил, что будет налаживать отношения с Россией, а также отстаивать вступление Черногории в ЕС. Главным конкурентом Мило Джуканович является Младен Боянич.

Если по итогам голосования никто из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей, спустя две недели будет объявлен второй тур. Это два кандидата, которые набрали большее количество голосов. За процессом голосования все желающие могут следить онлайн на сайте избиркома