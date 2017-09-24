Порошенко во Львове вместо встречи за чашкой кофе взялся за бутылку

Новая публикация президента Украины в Twitter удивила подписчиков. Несмотря на то, что Петр Порошенко написал, что он встретился с писателями за чашкой кофе, на столах стоит отнюдь не описанный напиток.

20 апреля президент Украины рассказал о своей встрече с украинскими писателями во Львове. В своей публикации Петр Порошенко пишет: «Встретился за чашкой кофе с писателями издательства «The OldLion», книги которых продаются по всему миру. Спасибо, что распространяете украинскую культуру. Ждем новинки!».

Однако подписчики обратили внимание на то, что на столах стояли отнюдь не чашки с кофе, а большое количество бутылок. Это их возмутило, а недоброжелатели подметили, что президент «навеселе».