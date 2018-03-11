В Москву съезжается военная техника для подготовки к Параду Победы

Москва готовится к Параду Победы. В столицу прибывает военная техника для участия в празднике.

Колесная техника, которая будет принимать участие в проведении Парада Победы в Москве, уже доставлена в столицу.

Ракетные комплексы, бронеавтомобили, а также бронетранспортеры, в данный момент располагаются по улице Нижние Мневники на Северо-западе Москвы. До этого техника располагалась в Подмосковье на тренировочной площадке Алабино. Также сообщалось, что движение в столице может быть затруднено в некоторых местах в связи с передислокацией военной техники.

Парад Победы, посвященный 73-й годовщине победы Советских войск над Германией, будет организован силами 13 тысяч человек, также в параде будут принимать участие более ста единиц техники, и более 75 самолетов.

Как известно, техника будет находиться на площадке вплоть до 9 мая, но будет выезжать на ночные репетиции, 26 апреля, 3 мая, а также на генеральную репетицию – 6 мая.