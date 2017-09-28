Приезд Порошенко на Донбасс может сопровождаться диверсией ВСУ

Разведка ЛНР сообщает о возможной диверсии ВСУ во время визита Порошенко на Донбасс.

По сообщениям Министерства Госбезопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики готовится провокация во время визита Петра Порошенко на Донбасс.

Разведка ЛНР предоставила сведения о том, что когда президент Украины приедет с визитом на Донбасс, ВСУ планирует провести диверсионную операцию по взрыву одного из складов, на территории химического завода, ООО Научно-производственного предприятия "Заря", на котором хранятся взрывоопасные вещества. Разведчики предполагают, что операция будет проведена силами тактической группы «Луганск» Вооруженных Сил Украины.

По мнению Министерства, следующим шагом будет обвинение республики в этих действиях, что может посодействовать введению миротворческих войск на ее территорию.

Петр Порошенко в четверг во время заседания военного комитета сообщил, что в скором времени он и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вместе посетят Донбасс.