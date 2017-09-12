Президент Молдовы Игорь Додон побывал на Чемпионате Центральной Европы по мотокроссу

Президент Молдовы Игорь Додон побывал на первом этапе Чемпионата Центральной Европы по мотокроссу. Также политик появился планами того, как будет развиваться спорт в этой стране, как сообщает VladTime.

Об этом всём Игорь Додон рассказал в Instagram. По словам президента Молдовы, он старается следить за тем, как развивается спорт здесь, и максимально его популяризирует. Основную часть усилий, как считает Игорь Додон, важно направить на молодёжь. Необходимо воспитывать подростков, как победителей, одновременно прививая им понимание дружбы и уважения друг к другу.

Президент Молдовы подчеркнул, что все усилия должны делаться совместно, большой командой. Тогда успехи и достижения будут настоящей радостью для всех.