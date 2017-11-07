Отказ КНДР от проведения ядерных испытаний не является «результатом угроз Запада», считает Леонид Слуцкий

Об этом глава комитета по международным делам Государственной Думы РФ рассказал журналистам в субботу. Также он отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял «верное и мудрое решение».

Напомним, в субботу информационное агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Более того, ядерный полигон на севере страны прекратит свою работу. Решение было принято в пятницу, во время пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи. Таким образом лидер КНДР решил прекратить западные провокации в стране.

Президент США Дональд Трамп воспринял данную новость позитивно, в России также оценили жест корейского лидера и выразили надежду на скорейшее налаживание процесса мирного урегулирования на полуострове.

«Заявление лидера КНДР об остановке ядерных испытаний - действительно хорошая новость. Это верное и мудрое решение, направленное на обеспечение мировой стабильности и ядерной безопасности… Пхеньян таким образом доказывает свою приверженность международному праву и выполняет волю Организации Объединенных Наций… Это закладывает хорошую основу для проведения двусторонних переговоров и с президентом Южной Кореи, и с президентом США», – отметил, как сообщает «ТАСС», Леонид Слуцкий.

При этом он подчеркнул, что данный шаг Ким Чен Ына не является «результатом санкционного давления и угроз Запада».

«Сейчас не должно быть с их [США и их союзников] стороны никакого покровительственного тона или очередных провокаций в адрес Пхеньяна. Тогда можно будет говорить о новом этапе деэскалации и процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове», – заявил Слуцкий.

Напомним, в конце апреля планируется встреча лидеров Северной и Южной Кореи, также обсуждаются переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.