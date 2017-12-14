Германия заговорила о серьезных потерях от антироссийских санкций

По данным СМИ, немецкая оппозиция в лице «Альтернативы для Германии» в ближайшие месяцы выйдет в Бундестаг с проектом резолюции об отмене антироссийских санкций.

Источник в ведомстве канцлера Германии рассказал журналистам, что последние американские санкции в отношении России потенциально могут стать серьезной проблемой для немецкого бизнеса. А все потому, что в санкционном списке оказались бизнесмены и компании, с которыми Германия тесно сотрудничает. К примеру, Россия поставляла на немецкий рынок почти треть всего импортируемого в страну алюминия. Теперь российский алюминиевый гигант «Русал» находится под санкциями.

Напомним, что на 27 апреля запланирован визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон. Одним из вопросов повестки дня этой встречи СМИ называют антироссийские санкции. Кроме того, СМИ сообщают, что в течение двух месяцев в немецком парламенте оппозиционеры собираются представить резолюцию об отмене санкций в отношении России.

Ранее сообщалось, что немецкие компании в России могут потерять в результате санкционной политики США около полутора миллиардов евро. Такие данные привела Российско–германская внешнеторговая палата.