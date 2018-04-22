Британские учёные: Джереми Корбин выиграл парламентские выборы благодаря российским ботам

Учёные из Университета Суонси в Уэльсе заявили, что Джереми Корбин выиграл парламентские выборы в 2017 году благодаря российским ботам. По мнению данных специалистов, все они были зарегистрированы в социальной сети Twitter, как сообщает VistaNews.

Анализ показал, что за более чем месяц, до начала выборов лейбористы получили большую поддержку благодаря 6 тысячам аккаунтов из России. Это дало возможность Джереми Корбину в итоге одержать победу. Также, как заявили эксперты из Университета Суонси, было много записей, содержащих ярую критику британских консерваторов.

Стоит отметить, что подобные претензии России уже предъявляли. Например, заявляли, что Дональд Трамп стал президентов из-за хакеров из РФ. Однако доказательств данной версии не имеется, как и нет пока доказательств того, что российские боты помогли Джереми Корбину. Учёные признали, что их исследование пока не полное, и для точных результатов нужно время.