ОЗХО предоставила России дополнительную информацию по делу Скрипалей

Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы, дополнительно заданные после изучения доклада организации, составленного по делу об отравлении Скрипалей. Об этом сообщил российский постпред в организации Александр Шульгин.

Организация по запрещению химического оружия обнародовала в начале апреля доклад по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Позже через технический секретариат этой организации Великобритания дала свои ответы на вопросы, поставленные российской стороной. Однако осталось множество моментов, требующих прояснения. Например, по словам Шульгина, после изучения материалов создалось впечатление, что ОЗХО искало в Солсбери только то отравляющее вещество, которое назвал Лондон. Также осталось непонятным, откуда взялось ОВ, зачем понадобилось отправлять в сертифицированную лабораторию контрольную пробу и так далее.

Ответ, который предоставлен ОЗХО сегодня, чисто технический, подчеркнул Александр Шульгин. Его изучением займутся эксперты. Напомним, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта на улице в Солсбери без сознания. В начале мая Ахмет Узюмджю, генеральный директор ОЗХО рассказал, что отравляющее вещество, которое использовали против Скрипалей, скорее всего, было жидким и могло использоваться в дозе от 50 до 100 грамм. Это в разы больше по сравнению с количеством, которое обычно производится для исследований вещества в лабораторных условиях.