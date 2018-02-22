Андрей Колесник дал комментарий относительно сформулированных президентом задач по развитию РФ

Владимир Путин после своей инаугурации подписал Указ, в котором изложены стратегические задачи развития страны до 2024 года. Авторитетные эксперты считают документ программой масштабного экономического и социального прорыва для Российской Федерации.

Такого мнения, в частности, придерживается депутат ГД РФ VI созыва Андрей Колесник. Об этом сообщило ИА «Государственные вести».

Как заявил эксперт, Владимир Путин поставил перед страной конкретные, амбициозные, но реальные задачи (среди них улучшение ситуации в медицине, образовании, демографии, выход в число пяти ведущих экономик мира и пр.). По словам парламентария, следует также помнить о том, что президент нацелен на повышение обороноспособности России. Работа по всем этим направлениям — ключ к созданию сильной и успешной страны.

Андрей Колесник также оценил грядущие перестановки в российском правительстве. По его словам, хорошо, что за оборонзаказ теперь будет отвечать нынешний замминистра МО Юрий Борисов. Он сильный практик, который точно знает, что нужно отечественной армии.