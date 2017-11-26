В Киеве радикалы облили зеленкой главу Россторудничества

В Киеве члены националистической организации С14 напали на главу киевского представительства Россотрудничества Константина Воробьева и облили его зеленкой. В ближайшее время посольство России направит ноту протеста в связи с инцидентом в МИД Украины.

По словам самого главы представительства, которые приводят СМИ, радикалы подстерегли Воробьева у его дома. Дипломат как раз собирался ехать на встречу с коллегами, чтобы возложить цветы к Вечному огню в честь дня Победы. Хулиганы окатили его со спины «какими-то помоями», а потом плеснули в лицо зеленкой. Все это националисты снимали на видео, а чуть позже выложили фото и свои комментарии к происшедшему в Фейсбуке.

Константин Воробьев уверен, что его поджидали специально, понимая, что совершают нападение на дипломата, и характеризует выходку радикалов как «тотальный, совершеннейший беспредел». Глава представительства уверен, что в ближайшее время посольство России в Киеве предпримет все предусмотренные дипломатической процедурой шаги в связи с этим нападением. В том числе, в МИД Украины направят ноту протеста.

Напомним, здание Росссотрудничества в Киеве несколько раз подвергалось нападениям украинских радикалов. Во время нападения 17 февраля этого года националисты не просто разгромили здание представительства и размещенную в нем выставку, но и надругались над флагом России. При этом погром продолжался даже в присутствии полицейских, которые прибыли на место происшествия.