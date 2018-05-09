Главы МИД Ирана и Китая обсудили судьбу ядерной сделки

Глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф начал сегодня свое зарубежное турне, цель которого – обсудить с партнерами статус и выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, который более известен как ядерная сделка с Ираном. Первым иранская делегация посетила Китай.

Как сообщили в МИД Китая, министры иностранных дел обеих стран подтвердили необходимость продолжения действия СВПД. Пекин является одной из сторон этого договора, и готов в случае необходимости вести переговоры со всеми своими партнерами по СВПД для его сохранения. В свою очередь, Джавад Зариф подчеркнул, что сохранение договора и выполнение его статей является общей обязанностью всех его участников.

Как отмечают эксперты, запланированные визиты главы МИД Ирана связаны с желанием этой страны заручиться поддержкой подписантов СВПД после того, как Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе США из иранской ядерной сделки. А Минфин США 9 мая анонсировал возобновление экономических санкций в отношении Ирана в течение ближайших 180 дней.

Известно, что после Китая министр иностранных дел Ирана во главе официальной делегации планирует отправиться в Москву, а затем в Брюссель. Там он проведет переговоры о дальнейшей судьбе ядерной сделки с официальными лицами стран – подписантов СВПД.

Напомним, после заявления президента Трампа лидеры Англии, Германии и Франции заявили, что разочарованы выходом США из иранской ядерной сделки. В то же время, президент Ирана Хасан Роухани пообещал оставить сотрудничество с пятеркой участников СВПД без изменений.