В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за поддержку санкций США

Физические и юридические лица, которые станут поддерживать антироссийские санкции США, могут подпасть под уголовную ответственность. Согласно законопроекту, который внесли в Госдуму, за подобные действия предполагается установить наказание вплоть до лишения свободы.

Инициаторами нового закона выступают Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех без исключения фракций парламента. Закон предполагает, что Уголовный кодекс РФ будет дополнен новой статьей – 284.2. Она установит ответственность за действия или бездействие, совершенные для выполнения антироссийских санкций, а также за пособничество к их выполнению. В том числе, придется отвечать за консультации либо передачу данных, которые могли бы привести к введению ограничений в отношении физических и юридических лиц из России.

Новая статья УК предполагает достаточно суровое наказание за «санкционные» преступления: штраф до полумиллиона рублей, ограничение свободы либо арест, принудительные работы и даже тюремный срок до 3 лет и штраф до 200 тысяч рублей. «Санкционные» поправки планируется также внести в КоАП.

Вячеслав Володин ранее уже заявлял, что проект этого закона планируют рассмотреть до конца мая, поскольку адекватный ответ на американские санкции является приоритетным вопросом.

По информации СМИ, ранее планировалось, что за поддержку санкций юридические лица будут отвечать рублем, а физлица могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, 14 апреля в Госдуму был внесен проект закона об ответных мерах на введение США новых экономических санкций в отношении россиян и компаний РФ. Согласно нему, парламент собирается позволить президенту вводить ограничения на импорт некоторых групп товаров из Америки, использование программного обеспечения, свертывание сотрудничества с американскими компаниями в отдельных отраслях и другие меры. Рассматривать этот законопроект в первом чтении планировали 15 мая.