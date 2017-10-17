Спецпредставитель США признал, что Украине не вернет себе Крым и Донбасс

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил в своем интервью ВВС, что Россия «слишком сильна» для того, чтобы Украина сумела вернуть себе Донбасс и Крым.

«Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией.˂…˃ Но цена дальнейшего наступления для России выросла, и будет расти еще больше», - цитируют Волкера СМИ.

Кроме того, спецпредставитель назвал поставки летального оружия в Украину сдерживающим фактором и предложил ввести дополнительные экономические санкции в отношении Москвы.

Напомним, конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года. Москва многократно заявляла, что Россия не является стороной этого конфликта, и говорила о своей заинтересованности в максимально быстром разрешении украинского кризиса.

В июле 2017 года был назначен новый специальный представитель Госдепа США в Украине - Курт Волкер, ранее представлявший США в НАТО.

Польша инициировала заседание Совбеза ООН 29 мая для обсуждения ситуации в Украине. Накануне, 16 мая, во время выступления перед немецкими депутатами в Бундестаге Ангела Меркель заявила, что для решения украинского конфликта нужно задействовать дипломатические каналы. Военной силой изменить ситуацию невозможно.