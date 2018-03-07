Евросоюз готов заплатить за отмену американских пошлин газовыми преференциями

Европейский Союз готов обменять отмену американских ввозных пошлин на алюминий и сталь на увеличение закупок сжиженного природного газа. Об этом рассказал журналистам источник в дипломатических кругах Брюсселя.

Вопрос о будущем торговых отношений с США вчера обсуждали в Софии представители 28 европейских стран на неформальном ужине. При этом еврочиновники говорили о том, что нынешняя ситуация показала истинные отношения Европы и Америки. Жан-Клод Юнкер, например, призывал к «решительным шагам» для защиты европейских интересов. А Дональд Туск заявил, что Трамп избавил европейцев от иллюзий, и теперь члены ЕС готовы к самостоятельным действиям.

Но «план Б» дипломаты все же приготовили. По сведениям источника, европейцы якобы готовы предложить своему заокеанскому партнеру расширить поставки СПГ и достроить нужную для этого инфраструктуру. Взамен Америке будет предложено снять ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере соответственно 25% и 10%, которые были введены в марте.

Насколько этот план соответствует действительности, пока официально не известно. Кроме того, эксперты сомневаются и в его практической выполнимости. Например Игорь Юшков, старший преподаватель Финуниверситета при правительстве РФ, недоумевает, как правительства смогут заставить предпринимателей в своих странах платить за газ значительно больше, не имея для этого экономического обоснования. Ведь российский газ, который сейчас получают европейцы, намного дешевле американского. С одной стороны, в странах ЕС ввозные пошлины на газ не предусмотрены, а значит, уменьшить за их счет цену заокеанских поставок не получится. С другой стороны, все европейские компании - частные, поэтому минимально зависят от политики, а руководствуются в работе исключительно экономическими соображениями.

Напомним, США отложили введение новых пошлин для некоторых европейских стран. С марта между США и Евросоюзом идут переговоры о полной отмене новых сборов, но окончательный результат пока не достигнут.