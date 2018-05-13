Стало известно, о чем поговорят в Сочи Меркель и Путин

18 мая в Сочи состоится встреча Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Накануне визита немецкий лидер рассказала, какие именно темы планирует обсуждать с президентом России.

В числе приоритетных названы вопросы, связанные с ситуацией на международной арене. Это сирийский конфликт, выход США из иранской ядерной сделки, конфликт на Донбассе.

Известно, что в этих вопросах Германия далека от полной и безоговорочной поддержки своих заокеанских партнеров. Например, после заявления Трампа о выходе из СВПД Берлин выразил сожаления по поводу такого решения, назвав его неправильным. Хотя не все положения всеобъемлющего плана действий устраивали европейцев, Тегеран придерживался его положений. Поэтому менять статус-кво немецким политикам не хочется. Особенно в свете того, что из всех европейских государств именно Германия имеет самые крупные инвестиции в Иране.

Что касается Украины, то совсем недавно канцлер высказывала сожаления, что миссия ОБСЕ на востоке Украины по-прежнему сталкивается с ограничениями в работе, а на линии соприкосновения постоянно нарушается режим тишины. Она призвала больше использовать дипломатические возможности для прогресса в разрешении ситуации.

Скорее всего, российский и немецкий лидеры обсудят ситуацию вокруг прокладки второй очереди «Северного потока». Этот вопрос становится особенно актуальным в свете того, что Вашингтон усиливает свое давление на европейцев, используя для этого торговые отношения США и ЕС. Напомним, в среду на неформальной встрече лидеров ЕС обсуждались перспективы этих торговых отношений. Еврочиновники даже заговорили о возрождении закона 1996 года, который позволит блокировать американские санкции в отношении европейских компаний, которые Трамп угрожает ввести, в том числе, и в связи со строительством «Северного потока – 2».

А вот о чем говорить не планируют, так это об экономических санкциях в отношении России.

Словом, и в Германии, и в России сочинскую встречу на высшем уровне рассматривают как возможность найти новые точки соприкосновения и укрепить отношения между странами.