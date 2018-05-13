Иран настаивает на расширении экономического сотрудничества с Евросоюзом

Европейскому Союзу следует предпринять конкретные шаги для развития сотрудничества с Ираном и увеличить инвестиции в иранскую экономику, заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф. Ограничиваться только политическим сотрудничеством в рамках СВПД уже недостаточно.

Такое заявление Зариф сделал 20 мая после встречи с Мигелем Ариасом Каньете, комиссаром ЕС по вопросам энергетики. На встрече европейский представитель отметил, что, не смотря на выход США из ядерного соглашения, Европа намерена продолжить свое сотрудничество с Ираном и сохранить Совместный всеобъемлющий план действий.

Однако глава иранского МИД подчеркнул, что декларации ЕС плохо согласуются с информацией о возможном уходе из Ирана крупных европейских компаний. Так, 16 мая стало известно, что французская TOTAL собирается выйти из иранского проекта «Парс 11» из-за угрозы санкций со стороны США. Сотрудничество возможно продолжить лишь в том случае, если официально будет получено специальное разрешение из Америки.

Кроме того, известно, что в воскресенье в Тегеране состоялось закрытое заседание меджлиса Ирана, на котором Мохаммад Джавад Зариф проинформировал парламент о переговорах в Брюсселе о дальнейшей судьбе СВПД. При этом глава МИД заявил, что «ядерное соглашение находится в состоянии клинической смерти».

Напомним, 8 мая Дональд Трамп официально объявил, что США выходят из ядерного соглашения с Ираном и снова вводят санкции в отношении этой страны. Под вторичные санкции должны также попасть компании других стран, которые будут продолжать сотрудничать с Ираном.

Лидеры тройки европейских государств, которые являются гарантами СВПД, тогда же заявили, что разочарованы таким решением Трампа.