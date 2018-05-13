Евросоюз намерен защищать европейские компании от антииранских санкций США

Европейский союз защитит свой бизнес от возможного ущерба от введения вторичных экономических санкций США по Ирану. Об этом заявил журналистам Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции.

Министр считает, что Европа не может позволить Америке быть «мировым экономическим полицейским». Он предлагает использовать возможности бюджета ЕС для защиты европейских инвестиций в Иране. Речь идет о том, что в рамках СВПД, более известного как ядерная сделка с Ираном, многие европейские компании стали сотрудничать с Тегераном. По словам Ле Мэра, компании работают в Иране абсолютно легально и должны иметь возможность продолжать эту работу. Поэтому возможен вариант, при котором Евросоюз компенсирует этим компаниям убытки от возможных потерь в связи с американскими санкциями. Напомним, 18 мая в Софии на неформальной встрече лидеров европейских стран обсуждалась позиция ЕС в связи с выходом США из СВПД и намерении президента Трампа возобновить санкции в отношении Тегерана. В частности, речь шла о возобновлении действия Блокирующего статута, принятого в 1996 году. Он позволит европейским компаниям игнорировать американские экономические санкции и компенсировать возможные убытки. Также на встрече говорили о возможном переходе к прямым расчетам с центробанком Ирана.

Ранее также сообщалось, что французский концерн TOTAL намерен остановить совместный проект «Парс» в Иране в случае, если правительство не поможет ему получить специальное разрешение из США, которое гарантирует иммунитет от возможных экономических санкций.