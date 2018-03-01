Пост министра природных ресурсов и экологии получит губернатор Ямала

18 мая в России узнали о том, что пост министра природных ресурсов и экологии страны получит губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Его кандидатуру для одобрения главой государства Владимиром Путиным внес премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет ИА «СеверПресс».

Губернатором Ямала Дмитрий Кобылкин стал в 2010 году. Успешность его труда была доказана переизбранием на следующий срок пятью годами позднее. Местное население души не чает в управленце, с подачи которого порядка 80% от бюджета Ямала шло на социальные нужды. Дмитрий Кобылкин стал тем человеком, который способствовал бурному развитию Арктики. При нем возвели морской порт Сабетта, а также состоялся запуск первой очереди завода «Ямал СПГ». Также в ЯНАО идет реализация масштабного проекта «Северный широтный ход», который позволит объединить Ямал и большую землю.

Дмитрий Кобылкин курировал реализацию проекта «Комфортная городская среда». Он также уделял повышенное внимание переселению северян в новые многоэтажки из ветхого и аварийного жилья.