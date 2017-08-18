Британские власти могут потребовать от Абрамовича объяснить происхождение его денег

Заявление Романа Абрамовича на получение новой британской визы все еще находится на рассмотрении. Прежде чем принять по нему решение, власти Великобритании могут потребовать от бизнесмена рассказать об источниках происхождения его состояния.

Об этом сообщило влиятельное британское издание The Gardian. По сведениям газеты, Роман Абрамович оказался в числе тех россиян, инвесторская виза которых отныне пересматривается по новым правилам, введенным в 2015 году. Очевидно, что просто инвестировать в экономику Великобритании 2 миллиона фунтов будет недостаточно, чтобы получить свободный въезд в Англию на 40 месяцев. В визе могут и отказать, если власти получат разумные основания считать деньги соискателя нажитыми незаконно.

В канцелярии премьера страны на Даунинг стрит, 10 ситуацию с визой Абрамовича комментировать не стали, назвав ее «частным случаем». Но отметили, что правительство проверяет, как работает система выдачи инвесторских виз и тщательно пересматривает соответствующие разрешения, которые были выданы до ужесточения визовых правил. Поэтому на Даунинг стрит назвали логичным, если некоторые из обладателей истекших инвесторских виз не смогут получить их вновь.

Напомним, Роман Абрамович пропустил победную игру принадлежащей ему футбольной команды «Челси» с «Манчестер Юнайтед». Причиной этого стала задержка с получением новой британской визы, о которой 12 мая сообщили английские газеты. Дмитрий Песков назвал затянувшуюся проверку Романа Абрамовича примером недружественного отношения к российским бизнесменам в целом.