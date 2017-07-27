Песков прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

По словам Дмитрия Пескова, предложений обменять Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова российская сторона пока не получала.

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что Киев пока не выступал с предложениями о возможном обмене главы РИА Новости Украина. Однако в любом случае, вопросы об обменах не любят публичных обсуждений. Они «любят тишину», подчеркнул Песков.

Напомним, ранее представитель МИД Украины назвала обмен Кирилла Вышинского одним из вариантов освобождения на осужденного в России Олега Сенцова.

15 мая Кирилла Вышинского, главу РИА Новости Украина, задержали у собственного дома в Киеве. Его обвинили в государственной измене. Позже Вышинского отправили по этапу в Херсон, где суд взял журналиста под арест без права внесения залога сроком на 2 месяца.

Международная организация «Репортеры без границ» заявила, что Киев должен либо четко сформулировать, в чем именно заключалось преступление Вышинского, либо немедленно его освободить. Москва потребовала от Украины прекратить преследования журналистов.

Украинского режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. Ему инкриминировали создание террористического сообщества и совершение терактов на полуострове, а также незаконный оборот оружия. Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы с пребыванием в колонии строгого режима.