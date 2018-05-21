Дмитрий Кобылкин: за восемь лет в ЯНАО не было потеряно ни одной деревушки

Как известно, управлять российским министерством природных ресурсов и экологии теперь будет Дмитрий Кобылкин. 18 мая соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Перед своим выступлением в должность уже бывший губернатор ЯНАО рассказал о том, как ему жилось и работалось в этом регионе.

Как заявил Дмитрий Кобылкин, Север серьезно отличается от других субъектов РФ своей ментальностью. Все благодаря местным людям, которые — простые и искренние. Может быть, поэтому здесь задерживаются не все приезжающие. Экс-губернатор сообщил, что в ЯНАО он способствовал реализации масштабной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Она продлится и после его ухода — к 2025 году ожидается ее реализация на 95%.

По словам чиновника, в ЯНАО площадь аварийного и ветхого жилья составляет около одного миллиона «квадратов», и в большую часть таких мест тяжело доставлять стройматериалы. Однако работа спорится, неслучайно в последние восемь лет ни одна деревушка в Ямале не только не исчезла, но они только растут и процветают.