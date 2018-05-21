Глава МИД Франции считает американские вторичные санкции нелегитимными

Франция будет выполнять условия ядерного соглашения с Ираном и считает американские санкции для европейских компаний нелегитимными. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

Дипломат подчеркнул, что намерение США ввести вторичные санкции для компаний из Европы, которые имеют экономические договоренности с Ираном, нарушают Венскую конвенцию 1969 года. Кроме того, односторонний разрыв США условий ядерной сделки может дестабилизировать обстановку не только в самом Иране, но и в ближневосточном регионе в целом. Ле Дриан подчеркнул, что Франция остается участницей сделки и разочарована решением Трампа о выходе из СВПД.

Напомним, после встречи лидеров европейских государств в Софии, ЕС заявил о мерах по защите компаний, которые сотрудничают с Тегераном, от вторичных санкций США. В частности, речь идет о переходе на прямые взаиморасчеты с Центробанком Ирана, разрешении прямых инвестиций в эту страну, а также выработке механизма противодействия американским санкциям с помощью Блокирующего статута 1996 года.

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа не может позволить Америке быть мировым экономическим полицейским.