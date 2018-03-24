Премьер-министр Грузии назвал срок вступления страны в НАТО

Грузинский премьер Георгий Квирикашвили впервые публично назвал конкретный срок вступлений Грузии в НАТО – 2021 год.

В ходе круглого стола в грузинском парламенте премьер-министр рассказал о надежде, что Грузия встретит сотую годовщину «советской оккупации» в статусе полноправного члена Североатлантического альянса. По словам Квирикашвили, вся страна каждый день работает, чтобы стать настоящим членом европейской семьи. В то же время, руководство страны надеется, что у членов альянса найдутся силы «чтобы осуществить консолидацию этого важного решения».

В свою очередь, вице-президент грузинского Атлантического совета Бату Кутелия подчеркнул, что Грузия видит много причин для вступления в НАТО, главная из которых – изменения геополитических реалий, в которых «Россия стала главной угрозой демократическому миру и демократическим ценностям».

Напомним, в начале мая Грузию посетил помощник госсекретаря США Уэсс Митчел. Он подтвердил возможность вступления в НАТО, когда Грузия будет готова к этому. Та же тема обсуждалась в ходе недавних встреч Георгия Квирикашвили с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео в Вашингтоне. Там американская сторона особо подчеркивала роль, которую играет Грузия в политике США в регионе в целом.