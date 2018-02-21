Глава Якутии заявил об отставке по собственному желанию

Егор Борисов, возглавляющий Якутию с 2010 года, подал в отставку. По словам политика, он сделал такой выбор осознанно, по собственному желанию. Об этом политик сообщил в своем Instagram.

Борисов написал, что всегда понимал необходимость кадровых ротаций, и сейчас настал как раз нужный момент для смены руководителя республики. Тем более, что совсем скоро будет определена дата проведения выборов в Якутии. По словам губернатора, выборы нового главы Якутии нужно провести нынешней осенью, поскольку ежегодные выборы слишком накладны.

Напомним, Егор Борисов возглавлял Якутию с 2010 года. До назначения на пост президента, а потом губернатора он возглавлял правительство республики. Согласно рейтингу глав регионов России, составленному в 2016 году, занимал 36-е место и входил в группу политиков с высоким рейтингом. Входит в республиканский политсовет партии «Единая Россия».