В РАН опровергли публикации о письме академиков Владимиру Путину

Пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова опровергла сообщения СМИ о том, что президиум Академии направил письмо Владимиру Путину, в котором высказал озабоченность взаимодействием со вновь образованным Министерством науки и высшего образования.

Попова рассказала, что академики действительно обсудили этот вопрос на одном из своих заседаний, однако никаких коллективных обращений они не подписывали.

Ранее СМИ со ссылкой на «Коммерсант» рассказали о том, что на заседании президиума РАН более часа в закрытом режиме обсуждалось взаимодействие Академии с министерствами после разделения Минобрнауки. На условиях анонимности участники заседания рассказали, что основные опасения ученых связаны с работой научных институтов РАН. В частности, будет ли продолжать действовать так называемое правило двух ключей. Речь идет о том, что ранее ФАНО (Федеральное агентство научных организаций) принимало важные решения в отношении этих институтов, в том числе кадровые, по согласованию с Академией. Будет ли сохранен такой порядок и впредь, неизвестно.

Неоднозначно восприняли ученые и назначение на должность министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, экс-главы ФАНО.

Накануне глава РАН Александр Сергеев подтвердил «Коммерсанту», что обсуждение «определенного заявления» на пленуме состоялось, но конкретный текст так и не появился.