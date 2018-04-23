Леонид Слуцкий прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине

Глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что сегодня безопасность человека на Украине находится под угрозой. Политик призвал европейские общественные организации обратить на это пристальное внимание.

«Устранять неугодных людей физически – к сожалению, это уже сложившаяся практика на Украине, – написал Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. – От огнестрельного ранения скончался журналист Аркадий Бабченко. Сегодня безопасность каждого человека на территории соседней страны находится под угрозой. Киев буквально трясёт от убийств. Останавливаться эти бандиты не собираются. И, скорее всего, убивая своих и чужих, киевская власть будет искать виновных в России. Не будет же она показывать сама на себя и признавать, что допустила анархию и беззаконие, что ненависть в государстве достигла критического предела».

Напомним, на территории Украины в 2015 году был застрелен возле своего дома журналист Олесь Бузина, в 2016 году – взорван в автомобиле журналист Павел Шеремет, в 2017 году – застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Помимо этого, недавно в Киеве был задержан руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Его обвинили в госизмене за профессиональную журналистскую деятельность. Слуцкий тогда отметил, что «вместо светлого европейского будущего Украина приехала в самое мрачное средневековье. Журналиста фактически взяли в заложники».

«Европейские правозащитные организации обязаны заняться этой проблемой, ведь их главная деятельность – защита прав и жизни человека, а не подрыв устоев того или иного неугодного государства, – считает Леонид Слуцкий. – Когда западная дипломатия и правозащитная деятельность направляются на защиту интересов узкой группы лиц под видом борьбы с несуществующим злом, настоящее зло захватывает всё большие территории. И в какой-то момент разбой, убийства, теракты становятся неизбежностью, привычным делом... Враги ищутся за пределами страны, а настоящие бандиты остаются безнаказанными, получая карт-бланш на очередное убийство».

Депутат выразил соболезнования родным и близким убитого журналиста. Аркадий Бабченко был застрелен во вторник вечером на пороге своей квартиры, по дороге в больницу он скончался. Начальник управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия его убийства.