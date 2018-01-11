Василий Мельниченко рассказал о перспективах союза аграрных партий на базе «Партии Дела»

В нашей стране запущен процесс, который вызывает повышенный интерес у фермерского сообщества. Аграрные партии готовятся к объединению на базе «Партии Дела», что позволит создать реальной, серьезной политической силы, которая будет лоббировать интересы крестьян «наверху». Об этом написало ИА REGNUM.

Как сообщил руководитель «Федерального Сельсовета» Василий Мельниченко, в настоящее время процесс объединения партий (его участниками являются «Партия Возрождения Села», партия «Возрождение аграрной России» и «Объединенная аграрно-промышленная партия») проходит по плану. Следующий важный шаг — проведение съезда «Возрождения аграрной России» (он пройдет или в конце июня или в начале июля), где состоится выбор общего сопредседателя для союза партий. Он будет руководить союзом до объединения с «Партией Дела». После этого союз займется активной подготовкой к выборам в ГД РФ-2021. Василий Мельниченко уверен, что объединенная структура сможет получить до 40% мандатов.