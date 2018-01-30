Военный журналист посоветовал Бабченко "слить" России компромат на Украину

Военный журналист Роман Сапоньков прокомментировал ситуацию вокруг инсценировки смерти Аркадия Бабченко. В результате он посоветовал ему бежать в Россию и «слить» информацию на украинские договорённости, условия, агентуру, являющуюся компроматом.

Сапоньков долгое время является военным журналистов и работает в Сирии. Ознакомившись с ситуацией вокруг «смерти» Аркадия Бабченко, он пришёл к выводу, что единственным верным вариантом для него будет бежать в Россию и «слить» всю информацию российским спецслужбам. Причиной тому Сапоньков назвал нежелание Украины оставлять Бабченко в живых. «Потому что Бабченко живой выгоден ныне только в РФ. И то без фанатизма, типа, жив Тузик, да и хрен с ним.

А вот в Бандерстане можно ждать только момента, когда Тузик будет выгоден только мёртвым», - прокомментировал военный журналист. Сапонькова можно отнести к тем военным специалистам, которые после увиденного в Сирии могут трезво оценивать ситуацию. Ещё после оглашения покушения на Бабченко он заметил нестыковки в показаниях, о чём стали и говорить его подписчики. К своему обращению журналист также прикрепил текст первой кампании Бабченко в Чечне, согласно которому военную службу он проходил в Екатеринбурге, Моздоке, Твери и Чечне.