Эксперты оценили назначение 30-летнего Дмитрия Артюхова ВрИО Губернатора ЯНАО

ВрИО Губернатора ЯНАО будет 30-летний Дмитрий Артюхов. Это местный уроженец, который до своего назначения трудился в команде своего предшественника, а ныне главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. Об этом проинформировал портал «Новые Известия».

По словам Олега Матвейчева (профессор НИУ «Высшая школа экономики»), скепсис в отношении возраста управленца неуместен, если он добивается серьезных результатов в профессиональной деятельности (в активе Артюхова, в частности, продвижение проекта Северного широтного хода). К тому же, Дмитрий Кобылкин положительно характеризовал своего преемника.

Руководитель Экспертного Совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, в свою очередь, сообщил, что у него назначение Дмитрия Артюхова удивления не вызвало. Оно отвечает современному российскому кадровому тренду. Артюхов образован, амбициозен, успешен в своей работе, поэтому ему и доверились.