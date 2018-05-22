МИД РФ опубликовал комментарий по делу Вышинского и оценил ситуацию с Ириной Высокович

МИД России еще раз официально обратился к украинским властям с требованием освободить Кирилла Вышинского и снять с него обвинения. Дипломатическое ведомство также призывает профильные международные организации дать оценку попыткам СБУ Украины завербовать российскую журналистку Ирину Высокович.

Об этом говорится в комментарии, который был опубликован на сайте МИД РФ. При этом обвинения главы украинской редакции РИА «Новости» в госизмене названы нелепыми, а само уголовное дело в отношении него – сфабрикованным. Что касается заявлений журналистки того же агентства Ирины Высокович о попытке завербовать ее во время последнего судебного заседания в Херсоне, то по мнению МИД, это свидетельство того, что «свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование».

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве по обвинению в государственной измене, он был этапирован в Херсон и арестован на время проведения следствия. Кроме того, суд отклонил апелляционную жалобу на арест журналиста.

После заседания 1 июня, на котором рассматривался вопрос продления ареста подследственного, Ирина Высокович заявила, что ее пытались завербовать.

Ранее также Вышинский заявил, что хочет выйти из гражданства Украины. Его адвокат рассказал, что прошение об этом будет подано в администрацию президента Украины 4 июня, в понедельник.