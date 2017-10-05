Решение Андрея Воробьева участвовать в выборах главы Московской области поддержал российский сыровар

Олег Сирота, известный российский фермер, рассказал, по какой причине он решил поддержать Андрея Воробьева. Как сообщает агентство «Национальные Интересы», сыровар приветствует решение Андрея Воробьева баллотироваться на должность губернатора Подмосковья осенью 2018 года.

Олег Сирота сообщил, что ему есть, с чем сравнивать: он родился, учился, живет и развивает свое фермерское хозяйство в Подмосковье и прекрасно видит, какой прорыв произошел во всех сферах, особенно в плане поддержки селхозпроизводителей. Сирота не раз предлагал применить опыт грантовых выплат «малым хозяйства» в других регионах, как это делается властями Подмосковья, других существующих программ. «Фермеры и сыровары Подмосковьявыбились в лидеры по производству высококачественных сыров, а пять лет назад ничего этого не было», - отмечает Сирота. В одном только Подмосковье действуют сотни фермерских хозяйств, полсотни сыроварен, а самые качественные сыры на прилавках Москвы и Московской области – наши, - подчеркивает сыродел.