Сопредседатель партии Левых Германии Сара Вагенкнехт публично заявила о необходимости возвращения России в клуб крупнейших мировых держав и возрождении формата G8.

Свое мнение политик высказала в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Она заявила, что в настоящий момент США проводят в G7 такую политику, которая не устраивает остальные шесть стран – участниц. При этом Москва продолжает играть важную роль в решении мировых проблем. Поэтому возвращение России могло бы послужить противовесом для американской политики.

Сара Вагенкнехт также заявила, что Германии нужно перестать проводить политику подчинения решениям США и расширить сотрудничество с Россией в решении важных проблем.

В январе этого года политик уже высказывала мнение, что назрела необходимость создать новую европейскую систему коллективной безопасности с участием России, которая бы заменила НАТО.

Ранее другой немецкий политик, Кристиан Линднер, возглавляющий свободную демократическую партию, на съезде заявил, что необходимо либо вернуть Россию в клуб G8, либо перейти к формату G7+1.