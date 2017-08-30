Законопроект об упразднении военных кафедр внесли в Госдуму

Проект закона об упразднении военных кафедр в вузах внесен в Государственную думу. Об этом сегодня сообщили на сайте правительства России.

Инициатором изменений стало министерство обороны РФ. Проект предполагает, что военные кафедры и факультеты заменят на специальные военные учебные центры. Целью новации названо повышение эффективности использования учебного вооружения и техники, а также существующей материально-технической базы подготовки.

Сейчас в вузах страны используются разные модели подготовки. Например, в учебных центрах готовят ребят по программе службы в армии контрактников, а кафедры готовят офицеров, сержантский и рядовой состав запаса.

В официальной информации сказано, что правительство одобрило этот законопроект в ходе своего заседания 30 мая.

Ранее сегодня сообщалось, что в Госдуму также внесли законопроект о предоставлении 50-процентной скидки при оплате водителями штрафа, постановление о котором доставили с нарушением сроков.