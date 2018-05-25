Макрон сравнил свой разговор с Трампом с рецептом сосисок, о котором лучше не знать

Эммануэль Макрон отказался комментировать прессе свою телефонную беседу с американским президентом Дональдом Трампом – лишь отшутился, процитировав слова Отто фон Бисмарка.

Первый немецкий канцлер говорил, что если бы люди знали, из чего делают сосиски, то вряд ли бы стали их есть. «Поэтому мне нравится, когда еду видят уже готовой», - подчеркнул президент Франции, имея в виду закрытые встречи и телефонные переговоры лидеров разных стран.

В то же время, Макрон снова выразил надежду на то, что его встреча с Трампом на полях G7 в Канаде будет полезной и откровенной. Вопрос о телефонной беседе двух президентов журналисты задали месье Макрону во время совместной с Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Париже.

А вот источники американского канала CNN рассказали журналистам, что в американской администрации телефонный разговор Макрона и Трампа назвали «просто ужасным». Известно, что в ходе беседы глава Франции еще раз озвучил позицию своей страны о незаконности введения США пошлин на алюминий и сталь. Подобный жесткий телефонный разговор с главой Белого дома провела и британский премьер Тереза Мей. Но, как заявили источники американского телеканала, Трамп терпеть не может такую критику. Поэтому в информации, которую распространил Белый дом после этих разговоров, тема введения пошлин вообще не упоминалась.