Леонид Слуцкий отметил, что контроль за СМИ не должен «превращаться в полицейщину»

В Государственной Думе РФ обсуждают возможную ответственность представителей СМИ за «оскорбительные» высказывания. Какая она будет, а также кто будет нести ответственность (компания или непосредственно журналист) пока не ясно.

По этому поводу уже высказался в Telegram Леонид Слуцкий:

«Коснусь темы, которую сейчас обсуждают многие представители СМИ. Во вторник на заседании Государственной Думы лидер нашей фракции Владимир Жириновский поднял вопрос об ответственности за «оскорбительный и клеветнический характер» выступлений некоторых журналистов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с тем, что такие вопросы требуют законодательного регулирования, и поручил нашему комитету проанализировать правовые нормы, действующие в европейских странах».

О том, что проблема существует, никто не спорит, более того, есть СМИ, которые оскорбительный характер высказываний делают своей визитной карточкой, но в Государственной Думе РФ понимают, что «под раздачу» могут попасть все, поэтому сложный вопрос требует взвешенного подхода и всестороннего участия.

«К сожалению, эта проблема существует уже не первый год: сотрудники некоторых изданий действительно путают свободу слова со вседозволенностью, а критику – с прямыми оскорблениями. Более того, клевета и откровенная грязь в адрес российской власти кое для кого стали редакционной политикой.

О каких-либо конкретных мерах речь пока не идет, тем не менее считаю необходимым высказать свое мнение: подходить к этому вопросу нужно предельно взвешенно, я бы даже сказал – деликатно. Хотя бы потому, что речь идет о некоторых недобросовестных СМИ, а возможные нововведения будут касаться всех.

Кроме того, нужно выслушать мнение самих представителей журналистского сообщества. Например, на площадке нашего комитета по информационной политике. И конечно, решение этого вопроса не должно превращаться в полицейщину», – подчеркнул Леонид Слуцкий.